Ragazzi Down insultati in pizzeria | “Cenare con loro fa venire nausea”

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Un gruppo diaffetti dalla sindrome disono statiin unaa Vibo Valentia. I proprietari del locali si sono trovati di fronte alle lamentele dei clienti che non volevano consumare la cena vicino a questi giovani. Così, il “Club dei-gruppo per l’autonomia deicon sindrome di” si è trovato in una situazione molto spiacevole. Vibo Valentia,Dalla pagina Facebook di “Vorrei prendere il treno” è arrivata la denuncia del responsabile del club, Francesco Conidi all’episodio spiacevole di Vibo Valentia. Alcunisono statiin unada una famiglia. “Non possiamo cenare accanto a chi ha la sindrome di– hanno detto -, ci viene la nausea. Comprendiamo la malattia ma mangiare accanto aproprio no. A Roma queste cose non succedono“. La ...

