Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 27 dicembre 2019) Una fattoria del Gruppo, nella nella Patagonia, è stata occupata dagli: durante la notte fra il 25 e 26 dicembre un gruppo di indigeni è entrato in un appezzamento della fattoria ‘El Maitén’ rivendicandola per via di “diritti ancestrali”. La fattoria appartiene alla ‘Compañía tierras del sur’, del Gruppo. Ihanno spiegato attraverso un comunicato che con questa operazione hanno iniziato “il processo di recupero territoriale del settore El Platero”, per “la necessità primaria di continuare adcomenel nostro territorio”. Isono un popolo amerindo che vive tra Cile e: la loro fonte di sussistenza è principalmente l’agricoltura e il loro culto si basa sulla venerazione della terra, come testimonia il nome (che tradotto significa ...

fattoquotidiano : Argentina, gli indios mapuche occupano una proprietà dei Benetton: “Vogliamo esistere nel nostro territorio, è un d… - emergenzavvf : #20novembre, sono più di 200 gli interventi effettuati dai #vigilidelfuoco per il #maltempo che sta interessando… - NoleRulez7 : RT @ArtemisiaErico: Argentina, gli indios mapuche occupano una proprietà dei Benetton: “Vogliamo esistere nel nostro territorio, è un dirit… -