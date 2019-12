Star Wars | Mark Hamill ha una divertente reazione al video natalizio di Darth

Leggi la notizia su movieplayer

(Di giovedì 26 dicembre 2019)ha scoperto per caso un" a temain cui per 5 ore si guardaVader in fiamme, ecco la suaha condiviso la sua esilarantealla scoperta dell'esistenza del coinvolgimento diVader in undella durata di ben cinque ore che ha preso alla sprovvista il protagonista della saga di. L'interprete di Skywalker nei film del franchise ha infatti scritto su Twitter: "Sono andato alla ricerca di un tradizionalefestivo con un tronchettoe ho trovato QUESTO! Nessuna musica natalizia, nessuna immagine delle feste. Solo 5 ore e 27 secondi diVader in fiamme senza nemmeno Jack Frost che gli morda il naso come nella canzone. Ora sono un ...

WeCinema : Week end al cinema: via alla grande sfida di Natale con @StarWarsIT, #Pinocchio e #LaDeaFortuna, continuando fino a… - Nicks981 : RT @ZinnonaRyder: Avete già visto il nuovo film di star wars? Io sì, eccomi mentre vado - GiLu_Italia : In questi giorni #Porsche e #Lucasfilm insieme in @starwars #TheRiseOfSkywalker grazie a #TheDesignerAlliance -