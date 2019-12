Giochi del decennio | Bastion è un gioco fatto col cuore - articolo

Leggi la notizia su eurogamer

(Di giovedì 26 dicembre 2019) A volte ci si lega a unin maniera molto solida e duratura, eè di quei titoli con cui è facile che si crei questa speciale connessione. Si tratta di uno di queiin cui finisci per abbatterti quasi per caso e che fanno nascere un genere unico perché sono talmente ben fatti, che poi altri programmatori si ispirano ad essi. Non sorprende allora che lo abbiamo selezionato come uno deimigliori del.Inizialmente la narrazione può essere pesante. Del resto può sembrare un po' inquietante avere una vocina che vi segue mentre il vostro personaggio rimane muto, ma appena vi rendete conto di quanto questa cosa sia geniale, cambierete presto idea.potrebbe essere stato un sempliceaction con un personaggio che non parla, ma invece è un perfetto esempio di quanto la storia sia importante. Con niente di più e niente di meno di poche frasi sparse qua ...

Eurogamer_it : Giochi del decennio: Bastion è un gioco fatto col cuore, il pioniere di un genere indie. #articolo - sandrafrasson : RT @TurismoVeneto: ? E oggi si scia! Alla ski area del #Civetta si scia notte e giorno su piste perfettamente innevate e i bambini sono i b… - LaVoceRC : Reggio Calabria, gli studenti dell’Istituto “Maria Ausiliatrice” alle Olimpiadi Italiane di Astronomia e ai Giochi… -