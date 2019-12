Incidente in Indonesia | bus in burrone a Sumatra | “precipitato in un fiume | diverse

(Di mercoledì 25 dicembre 2019) Un bus è precipitato in unsull’isola di, in: almeno 28 le vittime, secondo quanto riferito dalla polizia. I soccorritori continuano a trovare corpi. Il mezzo “si è schiantato contro una barriera di cemento ed è precipitato in un. Ancorapersone rimangono intrappolate all’interno“, ha riferito un portavoce della polizia locale. L’si è verificato vicino alla località di Pagar Alam, in una zona impervia e isolata. L’autobus era partito con 27 passeggeri a bordo, ma altre persone vi erano salute lungo il tragitto: si stima che al momento dell’sul mezzo fossero presenti una cinquantina di persone.L'articoloin: bus in, “precipitato in unpersone intrappolate” Meteo Web.

