Un milione di giocatori per The Witcher 3 a dicembre in previsione della serie Netflix

(Di lunedì 23 dicembre 2019) LaThediha giovato alla base di utenti di The3: Wild Hunt durante il fine settimana e in generale a, secondo un report di Playtracker. Lo show è stato distribuito in tutto il mondo il 20, con Henry Cavill nei panni del protagonista Geralt di Rivia.Il gioco ha contato 48.000simultanei su Steam, un record che non era stato raggiunto dall'estate 2016 quando il gioco era ancora fortemente supportato e aveva appena ricevuto il suo DLC Blood and Wine.Le performance di The Wild Hunt sono state impressionanti non solo su Steam. Anche Xbox One e PlayStation 4 hanno visto un ritorno degli utenti grazie allo show di.Leggi altro...

