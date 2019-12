Queste oscure Materie | trama | cast e anticipazioni Quando esce

Leggi la notizia su termometropolitico

(Di lunedì 23 dicembre 2019)A partire da mercoledì 1 gennaio 2020 andrà in onda in prima tv, su Sky Atlantic e Now Tv, His Dark Materials –, serie televisiva britannica targata HBO e BBC, ispirata alla trilogia di gran successo di genere fantasy del noto scrittore Philip Pullman. L’ideatore e sceneggiatore della serie tv, le cui riprese sono iniziate nel 2018, è Jack Thorne, il drammaturgo britannico che ha lavorato al lungometraggio Harry Potter e la Maledizione dell’Erede insieme a J. K. Rowling. LaLa nuova serie tv tratta solo il primo capitolo della trilogia ed è composta da otto episodi., completamente girato in Inghilterra, racconta la storia della giovane eroina Lyra Belaqua che vive in un mondo parallelo di Oxford. In questo universo, a metà tra il reale e il ...

