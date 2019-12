Ladri rubano l’auto a 2 sorelle disabili L’appello | “Ci permetteva di vivere”

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Triste vicenda quella accaduta ad Altamura a 2entrambe. Qualcuno infatti ha rubato la loro auto, mezzo speciale cheloro di muoversi in autonomia. Tramite Facebook, hanno lanciato un appello.delleCannito La loro richiesta di aiuto è diventata virale. Sono già oltre 1000 le condivisioni e numerose le testate giornalistiche che stanno rilanciatodella pugliese Antonia Cannito, costretta in sedia a rotelle. Una donna disabile che affronta continue difficoltà, ma che assieme alla sorella, anch’essa disabile, ha trovato il modo per vivere al meglio la propria vita, eliminando via via gli ostacoli di fronte a sé.Tra queste soluzioni, c’è anche quella delspeciale fatta su misura per persone con le stesse problematiche di Antonia e della sorella. Un Doblo, omologato per permettere la guida e il trasporto di persone ...

