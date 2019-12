“Ci fai morire” Giulia Salemi da far girare la testa | la scollatura è bollente

Leggi la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Un anno tra alti e bassi quello diche, nonostante tutto, non perde il sorriso e la voglia di provocare. Su Instagram, qualche ora fa,ha postato un post molto provocante. La giovane indossa un vestito verde corto dallaprofonda. In bella mostra il seno superlativo e le gambe sinuose. Make up impeccabile per l’ex gieffina, che sicura di sé guarda diritto nell’obiettivo. Ben curate anche le mani. Quattro foto che hanno lasciato tutti a bocca aperta tanto sono sensuali. Oltre 15mila “mi piace” e decine di apprezzamenti. Tra le prime a commentare anche Martina Pinto, che ha postato un eloquente: «Bella», con l’emoticon della faccina degli occhi a cuore. Tantissimi i complimenti per la splendida influencer: «Sei pazzesca», «Bellissima», «Una bambolina meravigliosa», «Wow favolosa», «Che spettacolo», «Una bellezza strepitosa», «Ci fai morire!» solo per ...

