Cappato assolto per il caso dj Fabo | Filomena Gallo a TPI | “Un precedente importante per

(Di lunedì 23 dicembre 2019)per ildja TPI: “Unper i diritti” “Questa decisione è moltoed è conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale”, ha sottolineato, segretario dell’Associazione Luca Coscioni, in una dichiarazione inviata a TPI per commentare l’assoluzione di Marconel processo che lo vedeva imputato per il reato di aiuto al suicidio dinanzi alla Corte d’assise di Milano, per ildj. L’esponente dei Radicali è statoperché “il fatto non sussiste”, tre mesi dopo la storica sentenza emessa dalla Corte Costituzionale lo scorso settembre, che stabiliva che “l’aiuto al suicidio non è sempre punibile” ai sensi dell’articolo 580 del codice penale. “La Corte d’assise di Milano nel sollevare il dubbio di ...

lauraboldrini : Viene a sapere della morte della mamma durante l’udienza in cui era accusato di “aiuto al suicidio” per il caso… - pietroraffa : Marco #Cappato assolto perché 'il fatto non sussiste'. La sua battaglia per la libertà di scelta di #DjFabo (e di… - TgLa7 : Fine vita: assolto Marco #Cappato, 'il fatto non sussiste' -