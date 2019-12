Sebastiano Esposito | il 17enne riscrive la storia dell’Inter

Leggi la notizia su notizie

(Di domenica 22 dicembre 2019)vive un sogno. Durante la partita di sabato 21 Dicembre 2019, al suo esordio da titolare a San Siro, contro il Genoa, il giocatore classe 2002 ha realizzato la sua prima rete in Serie A. Per questo è diventato il giocatore più giovane ad aver segnato con l’Inter nel massimo campionato di calcio. Superata una bandiera nerazzurra come Beppe Bergomi. La partita si è rivelata un rotondo successo per la squadra di Conte: 4 a 0 con le reti di Gagliardini, Lukaku (doppietta) e appunto. Sul 2 a 0 viene fischiato un calcio di rigore per l’Inter. L’attaccante belga prende la palla e va sul dischetto ma ascolta San Siro: tutto il pubblico nerazzurro vuole che a battere il penalty sia il giovane. Così Lukaku lascia la palla alche non sbaglia. Rigore perfetto, alla Totti. Con questo golsi è preso la palma del più giovane ...

Inter : ?? | RECORD Sebastiano #Esposito (1?7? anni, 1?7?2? giorni) è il secondo marcatore più giovane di sempre con la mag… - Inter : ?? | 64' - SEEEEEEEBAAAAAAAAAAAAA!!! Rigore guadagnato da Gagliardini, sul dischetto va Sebastiano #Esposito... ed… - Inter : ?? | SEBA Con 1?7? anni e 1?7?2? giorni, Sebastiano #Esposito è il più giovane titolare dell'Inter in un match di… -