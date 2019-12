Quando una banca è sull’orlo del fallimento è giusto che lo stato intervenga

Leggi la notizia su ildenaro

(Di domenica 22 dicembre 2019) Vanno risarciti i risparmiatori. Ma non tutti ne hanno diritto. C’è chi è riuscito a mettere da parte un gruzzoletto per la vecchiaia, 10/12 mila €. Ma c’è anche – e sono la maggioranza – chi ha depositi per migliaia e anche milioni di euro. Sono gli evasori fiscali che accumulano soldi di tasse non pagate, coloro che riciclano denaro sporco e i prestanome. Quindi, al di sopra di certe somme ognuno dovrà dimostrare com’è in possesso dei quattrini versati. Ilè utile per individuare e mettere in galera i funzionari disonesti che hanno concesso prestiti senza le dovute garanzie. Solo movimenti spontanei possono avere un tale successoun’iniziativa non ci piace insinuiamo che dietro c’è qualcuno a manovrarla. Il più delle volte banchieri ebrei o potenti lobby finanziarie. Chi avrebbe mai detto che i poteri forti si sarebbero convertiti al bene. Che stupidi i vecchi ...

matteorenzi : Che poi anche in una mattina di dicembre, anche quando piove, fai un giro in città al mattino presto e ti accorgi c… - reportrai3 : Un’area è davvero metropolitana quando ci si può spostare rapidamente. Tra Bari e Taranto, spiega a #Report l'archi… - msKOSTNER : Quello che si prova non si può spiegare qui hai una sorpresa che neanche te lo immagini dietro non si torna non si… -