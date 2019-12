Ilva in quarantena

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di venerdì 20 dicembre 2019) Il termine scelto per pesare gli impegni è Heads of Agreement, cioè un documento di intenti, non vincolante. E si capisce già da questo perché la prima intesa raggiunta tra il governo e Mittal sul futuro dell’exdi Taranto sia in realtà un segnale di convergenza dettato da una necessità: rinviare. E il rinvio è a sua volta una strada obbligata perché sulle questioni più pesanti - leggere esuberi - le distanze sono ancora enormi. La firma del protocollo d’intesa mette le parti nella possibilità di chiedere il rinvio dell’udienza davanti al tribunale di Milano e di ritagliarsi ancora tempo per provare ad arrivare all’accordo vincolante, quello vero. La battaglia legale viene sterilizzata: il giudice dice sì alla richiesta e rinvia l’udienza al 7 febbraio. L’va in ...

