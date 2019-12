The Longing è un puzzle game in cui uno dei modi per completarlo è aspettare la bellezza

Leggi la notizia su eurogamer

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Nel 2012, lo sviluppatore del gioco Anselm Pyta ha visitato una grotta in Germania. Questo groviglio di caverne, laghi e grotte, chiamato The Barbarossa Cave, è legato a una leggenda di un ex imperatore che dorme fino a quando non si sveglia per diventare nuovamente il re della Germania. Nella leggenda il re aveva un servitore che si prende cura di lui fino al suo risveglio. Nel nuovo gioco di Pyta, The, impersonerete quel servitore, facendo da guardia ad un re addormentato.Nei panni di Shade, il servo di un re addormentato, sarete in grado di risolvereper risvegliarlo, oppure attendere ladi 400 giorni. La grande ispirazione di Pyta infatti è quella di creare "giochi inattivi". "Penso che la forza dei giochi inattivi risieda nel fatto che in qualche modo ci pensi ancora, anche dopo aver chiuso il gioco", ha detto Pyta. "In Thec'è una parte in cui devi ...

