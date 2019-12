L’arbitro Maresca | «Tecnologia? Ultimo baluardo a nostra difesa»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di giovedì 19 dicembre 2019) L’arbitrocommenta l’avvento della: «È l’dellaprestazione, il nostro portiere» Ai microfoni de Il Mattino, l’arbitro Fabioha parlato dell’avvento dellanel mestiere del direttore di gara. Ecco le parole del fischietto: «La? È l’dellaprestazione. È il portiere della squadra arbitrale, nessuno vuole uscire dal campo col peso di aver condizionato un risultato. Cosa serve per arbitrare bene? Conoscere non solo il sistema di gioco, ma anche le tattiche adottate in occasione di calci da fermo e poi ognuno di noi conosce le caratteristiche tecniche di ogni singolo calciatore della Serie A». Leggi su Calcionews24.com

news24_napoli : L’arbitro Maresca: "Ho iniziato a 15 per gioco, poi non ho pi… - SiamoPartenopei : L'arbitro Maresca: 'Ho iniziato a 15 per gioco, poi non ho più smesso di arbitrare! Che orgoglio per un vomerese di… - ilnapolionline : L'arbitro vomerese Maresca: 'Porto Napoli nel mondo. Ai calciatori non perdono una cosa!' - -