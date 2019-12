Inter | Koeman | «Ecco perché De Vrij non è titolare nell’Olanda»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di giovedì 19 dicembre 2019) Stefan De, faro della retroguardia dell’, non trova spazio in Nazionale:il CT dell’Olandanon glielo concede Punto di riferimento con l’, riserva di lusso con l’Olanda: questa la situazione paradossale che riguarda Stefan De. Ronald, CT degli Oranje, ha spiegato così le sue scelte. «Stephan e Nathan Aké sono due grandi difensori. Uno è al top in Italia con l’, l’altro ha giocato in Premier League per anni e può solo migliorare. Ma poi ti trovi di fronte Matthijs de Ligt e Virgil van Dijk». Leggi su Calcionews24.com

ArturoDb72 : RT @cmdotcom: #DeVrij sempre fuori con l'#Olanda, #Koeman: 'Top all'#Inter, poi ti trovi di fronte #DeLigt...' - cmdotcom : #DeVrij sempre fuori con l'#Olanda, #Koeman: 'Top all'#Inter, poi ti trovi di fronte #DeLigt...'… -