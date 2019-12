Monte Porzio Catone – BCC installa un Atm nel centro storico

Leggi la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 18 dicembre 2019)– BCCun Atm nel– I cittadini e i visitatori dia partire da gennaio potranno avvalersi di un nuovo servizio neldel Paese. Si tratta di uno sportello Atm bancomat, attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, in grado di offrire una serie di opportunità e che saràto dalla Bcc (Banca credito cooperativo) dei Castelli Romani e del Tuscolo in accordo con l’amministrazione comunale. “La BCC dei Castelli Romani e del Tuscolo si appresta a chiudere un anno positivo sotto diversi punti di vista. Un aumento della clientela, l’incremento delle masse amministrate, una maggiore redditività ordinaria sono segnali forti di fiducia nei confronti dell’Istituto di Credito. Questo è il presupposto per continuare ad essere punto di riferimento dei territori e sostenere le necessità finanziarie di ...

