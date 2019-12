MasterChef senza Bastianich e con più tecnica

Leggi la notizia su ilgiornale

(Di mercoledì 18 dicembre 2019) Ferruccio Gattuso I giudici saranno Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli. Selezioni più dure e grembiule grigio Un'anima verde (edizione plastic free ed eco-sensibile), un «grembiule grigio» a cambiare in parte i meccanismi del cooking show numero uno, uno skill test per rendere più difficile la gara dei venti aspiranti chef.2019 arriva da domani in prima serata sugli schermi di Sky Uno e l'asticella si alza all'insegna dei colori. Per partecipare alla Masterclass si dovranno superare tre step: la presentazione di un piatto a scelta, un test di abilità e una sfida finale. Ma c'è un modo per arrivare dritti alla meta: convincere al primo colpo due giudici su tre con il proprio piatto e aggiudicarsi il grembiule grigio. Dei tre giudici inutile dire: sono i fuoriclasse Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Grande assente a casaè ...

