Zingaretti | stop a buche | Nettunese sarà prima via ‘verde’ del Lazio

(Di martedì 17 dicembre 2019) Roma – “Aprono 120 cantieri sulle strade del: circa 100 imprese coinvolte per produrre lavoro, intervenire sulla viabilita’, con un investimento di 100 milioni di euro che con i ribassi d’asta porteranno a lavori per 130 milioni di euro. Finalmente interveniamo sulle strade che abbiamo preso in carico delle Province, perche’ l’obiettivo del ‘basta’ si ottiene solo con i lavori pubblici. Ieri abbiamo presentato i 500 nuovi bus Cotral, oggi interveniamo sulleanche per fare in modo che anche questi bus durino di piu'”. Il governatore del, Nicola, sottolinea l’operazione di manutenzione condotta da Astral su una parte dei 680 km di strade presi in carico dalle ex province, mentre lo stesso chilometraggio di strade regionali e’ stato ceduto ad Anas lo scorso anno. “Lo scambio fatto con ...

