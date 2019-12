MasterChef 9, tuttele novità delle selezioni e della gara (Di martedì 17 dicembre 2019) MasterChef accende i motori: giovedì alle 21.15 su Sky Uno inizia la nona edizione del talent di cucina più amato dagli italiani. Questa edizione, la prima orfana di Joe Bastianich, promette grandi novità sia nella selezione dei concorrenti che nella gara vera e propria. In arrivo il Grembiule Grigio e lo Skill Test. Il Grembiule Grigio è un’introduzione pensata per rendere più emozionante la fase di selezioni. Da quest’anno i concorrenti, per entrare nella cucina di MasterChef, dovranno superare tre prove: la classica presentazione di un piatto a scelta, il test di abilità e la sfida finale. Il meccanismo inizialmente è lo stesso, poi cambia: l’aspirante chef propone il suo piatto al giudizio di Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Se ottiene tre sì va direttamente alla sfida finale e può subito puntare al grembiule bianco. Con due sì ...

