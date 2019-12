Catanzaro, dramma in strada: si ribalta col trattore, 24enne muore sul colpo (Di martedì 17 dicembre 2019) Un ragazzo di 24 anni è morto tragicamente dopo essersi ribaltato mentre stava facendo manovra al volante del suo trattore. Il mezzo agricolo stava percorrendo la strada provinciale 113 quando, per motivi ancora tutti da accertare, si è improvvisamente ribaltato schiacciando l’unica persona a bordo.

