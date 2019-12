Vogliamo pacchi e pacchettini e li vogliamo subito E Ken Loach lo sa bene

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 16 dicembre 2019) Con il periodo pre-natalizio esplode il traffico di merci, soprattutto nelle grandi città. Il mercato cosiddetto del delivery, ossia delle consegne a domicilio, è uno dei più grandi fenomeni degli ultimi anni, con ricadute sociali e ambientali di prim’ordine. Nella sola Parigi per il black Friday si è assistito a un ingorgo da un milione di consegne in 24 ore, e così per tenere il passo le Poste e i corrieri promuovono persino le prime “piattaforme collaborative per la consegna ditra privati”, cioè i Blablacar del pacchetto. Sull’argomento fa luce l’ultimo film di Ken, Sorry We Missed You (ovvero, “Scusa, ci sei mancato”), che il 2 gennaio uscirà finalmente anche in Italia. Il titolo è ripreso dalla scritta prestampata sul bigliettino standard di un corriere, che l’autotrasportatore deve lasciare sul campanello in caso di non ...

ilPier_ : @luke_sonoio Si! Anche io ho la dipendenza dai dipendenti che lasciano dipendere la loro vita dai prodotti Apple e… - dispercezione : RT @JigginoRuss: A Montefedrane (Avellino) da questa mattina le persone che vivono nel centro di accoglienza resistono ad uno sgombero e al… - Petartrzz : RT @JigginoRuss: A Montefedrane (Avellino) da questa mattina le persone che vivono nel centro di accoglienza resistono ad uno sgombero e al… -