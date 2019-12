Jennifer Lopez crolla in palestra | lacrime in diretta VIDEO

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di lunedì 16 dicembre 2019)inper. La bellissima diva statunitense, infatti, èta lasciandosi andare una reazione davvero emotiva, commuovendo pubblico e colleghi… È tempo di nomination per le star di Hollywood. Proprio nelle ultime ore è uscita la rosa di candidati per gli Screen Actors Guild Awards 2020, il premio assegnato dal potente sindacato americano e che riguarda proprio la categoria degli attori. Tante le reazioni delle star, già in circolazione sul web, tra cui spicca quella di un’inedita. Prima nomination ai SAG Awards per J-Lo, che a 50 anni, grazie alla sua Ramona nel film Hustlers, non riesce a contenere le. Il ‘crollo’ della star è avvenuto ined è stato pubblicato insui social in un momento di estrema semplicità, in cui la diva ha ceduto il posto alla parte più umana, commuovendo fan e ...

