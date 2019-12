Gazzetta | Gattuso ha capito che il problema non erano il modulo e gli allenamenti di

Leggi la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 16 dicembre 2019) La partita contro il Parma è stata una doccia fredda per. Il tecnico era arrivato sulla panchina del Napoli con la convinzione che esaudire le famose richieste dei calciatori sule gliavrebbe riportato le cose al loro posto e migliorato il loro rendimento. È bastata la prima pre ricredersi, come scrive oggi Mimmo Malfitano sulladello Sport Rimettere a posto i cocci non sarà un’impresa semplice. Se n’è accorto, Rino, osservando il suo Napoli. Tutte favole quelle raccontate sul, sui sistemi di allenamento di Carlo Ancelotti. Rino ha provato a riportare in campo il 4-3-3- di sarriana memoria, ma non ha funzionato, anzi la squadra è apparsa ancora più confusa e sbilanciata Nella serata del suo esordio in panchina, il neo allenatore napoletano ha potuto toccare con mano quali sono i reali problemi di questa squadra. Di certo non ...

