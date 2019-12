Clima,flop Cop25:no decisioni, appello

La Cop 25 si è chiusa con una intesa vaga in cui si esprime "la necessità urgente" di ridurre le emissioni da carbone, ben lontano dalle aspettative per un impegno deciso e dettagliato dei vari Paesi che hanno partecipato alla conferenza di Madrid e che avevano siglato l'intesa di Parigi sul. Non sono bastate le due settimane regolamentari e neanche le 24 ore supplementari per sciogliere il nodo più difficile, la regolazione globale del mercato del carbonio. Se ne dovrebbe riparlare a Bonn nel giugno 2020.(Di domenica 15 dicembre 2019)