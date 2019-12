Leggi la notizia su anteprima24

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto– Ondata di maltempo su, dopo la bomba d’acqua di oggi pomeriggio è il turno del. Già ingentissima, dopo poche ore, la conta dei danni. Un enorme pino si è abbattuto in via Strato, a, su un’in sosta: stesso copione in via Boccaccio. Un altro albero è invece venuto giù in via Costantinopoli, a due passi dalla centralissima piazza Bellini. Nessuno dei due episodi ha per fortuna causato feriti, ma la situazione è in evoluzione ed estremamente delicata. Sempre ailha poi letteralmente capovolto il casotto dei dipendenti Anm dello stazionamento. Durissimo, sul punto, il commento del sindacatonomo Usb: “Restiamo basiti nel verificare che una struttura metallica di quelle dimensioni venga solo appoggiata e non fissata alla pavimentazione stradale. Fortunatamente, in quel momento, il box ...

anteprima24 : ** Vento-killer a ##Napoli, alberi abbattuti in centro e a Posillipo: auto distrutte, passanti in fuga **… -