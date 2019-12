Nuova aggressione ad agenti nel carcere di Bellizzi Irpino

Leggi la notizia su anteprima24

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoAvellino – Ennesimo episodio di violenza neldi. Quattrodella Polizia Penitenziaria sono stati aggrediti. Tra questi un ispettore e tre assistenti. Ecco la nota ufficiale di Uil PA Polizia Penitenziaria: “Purtroppo, per l’ennesima volta, ildi Avellino è protagonista di un’altra vicenda che vede coinvolti detenuti contro poliziotti penitenziari. Questa volta a farne le spese, nel pomeriggio di ieri 12 dicembre, sono quattro baschi blu, tra cui un ispettore e tre assistenti. Questi, allertati dal personale in servizio, sono subito accorsi presso la sezione detentiva per evitare che una colluttazione fra tre detenuti degenerasse ulteriormente”. L'articoloadneldiproviene da Anteprima24.it.

