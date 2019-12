Naraka | Bladepoint | il gioco di combattimento multiplayer arriverà il prossimo anno

Leggi la notizia su eurogamer

(Di venerdì 13 dicembre 2019)è un titolo didello studio di sviluppo 24 Entertainment in arrivo il.Annunciato durante i The Game Awards 2019,è undove "influenze orientali incontrano lo stile occidentale" con azione a distanza ravvicinata ambientata in un misterioso regno orientale chiamato Morus.Ilpresenta un sistema di movimento che consente ai giocatori di arrampicarsi sulle superfici e di utilizzare un rampino "mirando a qualunque cosa tu voglia". Presenti anche meccaniche di blocco e parata.Leggi altro...

