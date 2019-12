I video di Robbie Williams a X Factor tra classici e album di Natale | mattatore della

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Con ben 3 apparizioni nell'arcoserata, è stato il veroserata finale:a Xnon si è certo risparmiato in performance, anche se la sua incursione milanese lo ha visto per tutto il giorno in fuga dai fan. La popstar inglese, in piena promozione del suo doppiodiappena pubblicato The Christmas Present, ha fatto il giro delle principali radio commerciali italiane, passando dall'una all'altra come una trottola per tutto il giorno, da mattina a sera. Il tutto a sorpresa, senza annunci, nella massima segretezza, impedendo ai fan di radunarsi fuori dagli studi per strappargli una foto o un autografo: il tour radiofonico è stato talmente intenso (da RTL a RDS, passando per Radio Deejay e Radio Monte Carlo) da non permettere che le adunate dei fan facessero saltare il programmagiornata.ha fatto incursioni radiofoniche ...

