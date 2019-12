Guida Tv sabato 14 dicembre | programmi di oggi

Leggi la notizia su dituttounpop

(Di venerdì 13 dicembre 2019)Tv14– Cosa c’è stasera in tv? Rai 1 ore 20:35 Telethon Rai 2 ore 21:05 NCIS 16×02-03 + Instinct 2×06 1aTV (qui le anticipazioni) Rai 3 21:45 Città Segrete – Roma Canale 5 ore 21:20 Tu si que Vales – Finale in diretta Rete 4 ore 21:30 The Jackal Italia 1 ore 21:10 Mamma ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York La7 ore 21:15 Lawrence D’Arabia – Atlantide Presenta Tv8 ore 21:30 Natale a Winters Inn 1a Tv Nove ore 21:25 Robocop Serie Tv e Film in Tv14Le Serie Tv in chiaro Rai 2 ore 21:05 NCIS 16×02-03 + Instinct 2×06 1a Tv Rai 4 ore 21:10 Narcos 1×09-10 Finale di stagione 1a Tv Free (qui le anticipazioni) TopCrime ore 21:10 Law & Order: Unità Speciale 19×01-02 Giallo ore 21:10 Tatort: Scena del crimine Rai Premium ore 21:20 Pezzi Unici 1×03-04 Le Serie Tv ...

cronista73 : Guida al Natale 2019 sabato in edicola con il Corriere del Mezzogiorno - PCanzoneri : RT @VivianaDalPozzo: Sabato ho fatto una sorpresa a Gp. Ho preparato la valigia per tutti e quattro a sua insaputa, l’ho nascosta in macchi… - corrmezzogiorno : #Napoli Guida al Natale sabato con il Corrmezz in edicola -