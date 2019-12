Annamaria Palma | Voglio contribuire alla verità sulla morte di Borsellino

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di venerdì 13 dicembre 2019) “Siccome faccio parte di questo Stato everità, intendo rispondere”. Ha scelto di rispondere in aula, ex pm del pool che indagòstrage di via D’Amelio, citata al processo in corso a Caltanissetta sul depistaggio delle indagini sull’attentato, che vede imputati di calunnia aggravata Fabrizio Mattei, Mario Bo e Michele Ribaudo, i funzionari di polizia che facevano parte del pool di investigatori che condusse l’inchiesta., che ha chiesto di non essere ripresa dalle telecamere presenti in aula, si sarebbe potuta avvalere della facoltà di non rispondere in quanto indagata di calunnia aggravata insieme al collega Carmelo Petralia nel procedimento connesso a quello nisseno, aperto a Messina.Secondo la ricostruzione della Procura, gli inquirenti dell’epoca - pm e investigatori -, ...

