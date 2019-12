Strage di Piazza Fontana 50 anni dopo | su Rai Movie “Romanzo di una strage” di Marco

Leggi la notizia su urbanpost

(Di giovedì 12 dicembre 2019)di50. Oggi giovedì 12 dicembre, a mezzo secolo dall’esplosione della sede della Banca Nazionale dell’Agricoltura dia Milano, Raidedica la programmazione al ricordo di queglidolorosi. Alle ore 19.10 andrà in onda il film “Romanzo di una” con cuiTullio Giordana ha raccontato il complicato intrigo di vicende e complotti che caratterizzò glisuccessivi alla. Straordinario il cast e il lavoro di direzione degli attori: Valerio Mastandrea, Pier Francesco Favino, Fabrizio Gifuni, Michela Cesco e Luigi Lo Cascio. In seconda serata, alle ore 23.30, “Colpiti al cuore – Cinquant’di cinema e lotta armata in Italia” di Alessandro Bignami. Un racconto degliche ci hanno cambiati per sempre, visti con gli occhi di chi ha saputo e sa, oggi come allora, ...

RaiCultura : ?? #AccaddeOggi Il #12dicembre 1969 si compie la strage di Piazza Fontana: 17 morti e 88 feriti, ancora senza colpev… - espressonline : Strage #PiazzaFontana 50 anni tra depistaggi, innocenti puniti e terroristi fascisti liberi - Avvenire_Nei : #12dicembre «Strage di #PiazzaFontana quella telefonata mai arrivata» -