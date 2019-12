Nadia Toffa | all’ospedale di Taranto il reparto intitolato a suo nome

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 13 dicembre 2019) Un riconoscimento postumo per, giornalista de Le Iene che si è molto battuta per la città di. L’ospedale SS. Annunziata ha deciso che dedicherà alla iena il nuovodi Oncoematologia pediatrica, che sarà inaugurato venerdì 20 dicembre. Un ricordo a cui prenderanno parte il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e i familiari della, scomparsa a causa di un cancro lo scorso agosto.diilcon il suoLa richiesta di intitolare aildell’ospedale diè spuntata qualche mese. È stata avviata una raccolta firme dopo il sì del presidente Emiliano a ricordare la giovane iena, che si era battuta per la creazione deldi Oncoematologia pediatrica. Con i suoi servizi televisivi,aveva dato ampio risalto al dramma della città pugliese dove l’incidenza di ...

