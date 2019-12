Fallout 76 | un particolare bug causa il deterioramento dell' armatura quando si ricarica

Leggi la notizia su eurogamer

(Di giovedì 12 dicembre 2019) Bethesda sta esaminando un bug molto strano in76, introdotto nella patch più recente, che sembra ridurre gli effetti leggendarile armi vengonote. Il bug non vale per tutti, ma in base al numero di lamentele in questo thread di Reddit, c'è sicuramente qualcosa in corso che non va.Un giocatore ha dimostrato chiaramente il problema in un video pubblicato su YouTube. All'inizio, la suaha un valore di resistenza al danno di 519, resistenza all'energia di 343 e resistenza alle radiazioni di 25. Dopo aver equipaggiato un fucile, spara un colpo,e poi torna alla schermata'inventario, dove quei numeri sono ridotti a 414, 238 e 25. Le condizionie armature e le loro singole resistenze rimangono invariate, ma il totale cumulativo è diminuito.Alcuni utenti dichiarano di non aver avuto questo tipo di problema, mentre altri ...

