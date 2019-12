Spara ai ladri | gioielliere condannato a 13 anni Salvini | “Vergogna!”

Leggi la notizia su meteoweek

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Iluccise dueche avevano assaltato il suo negozio e minacciato la moglie con un’arma da fuoco:oggi a 13di reclusione dalla Corte d’assise di Catania. Severa la replica di: “Questa è una vergogna”. Il fatto è accaduto il 18 febbraio del 2008, ben 11fa, ma solo … L'articoloaia 13: “Vergogna!” proviene da www.meteoweek.com.

SkyTG24 : Bologna, sorprende i ladri in casa: spara e ne uccide uno - LaPanceraRosa : @ILBrandello_ @matteosalvinimi 7 - Quindi non c'è mai stata una reale situazione di pericolo per l'incolumità di ne… - pier_mary : I ladri minacciano la moglie. Gioielliere spara e li ammazza. Condannato a 13 anni -