Napoli | la reazione dei giocatori all’esonero di Ancelotti | lacrime e rimpianti

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Il post partita di-Genk di ieri, forse verrà ricordato quanto quello con il Salisburgo per la carica emotiva e di coinvolgimento del gruppo azzurro. Come sottolineato dai colleghi de “Il Corriere dello Sport” ideerano ben consapevoli che quella sarebbe stata l’ultima partita da allenatore deldi Carlo. “Poche parole anche nello spogliatoio subito dopo la partita: clima teso, aria pesante, sensi di colpa. Già perché i calciatori sanno perfettamente di aver avuto una grande fetta di responsabilità in questo epilogo così amaro e quasi paradossale alla luce di un 4-0 che però lascia ancora intatto il ribaltone. Ma tant’è: e non è un caso che in molti, dopo la partita e prima della doccia, abbiano pianto.naturalmente no, o forse lo ha nascosto benissimo”. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULCLICCA QUI Gattuso-– Parte l’ ...

