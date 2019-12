Lite in una discoteca di Cagliari | 33enne è in gravi condizioni

cronacasocial

(Di domenica 8 dicembre 2019) Un giovane di 33 anni è ricoverato inall’ospedale Brotzu di, dopo essere caduto e avere sbattuto al testa, perdendo conoscenza. È successo in unain via Newton.: il 22enne è stato spinto durante unada un 22enne, denunciato per le lesioni. Come riportato dall’Ansa, il ventiduenne avrebbe spinto ilche ha perso l’equilibrio: nella caduta ha battuto la testa, perdendo i sensi. I responsabili del locale hanno chiamato l’ambulanza. LEGGI ANCHE: Punto da insetti, muore professore in vacanza. Il 118 ha trasportato il ferito al Brotzu, dove si trova adesso ricoverato nel reparto di Rianimazione. I medici mantengono riservata la prognosi e all’arrivo del ferito in ospedale hanno informato la polizia. Sul posto sono prima intervenuti gli agenti della squadra volante, poi il caso è passato in mano agli investigatori ...

