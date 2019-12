Quagliarella rinnova fino al 2021 con la Sampdoria | l’annuncio dei blucerchiati

calcioweb.eu

(Di sabato 7 dicembre 2019) Fabioe lainsiemeal. In una nota pubblicata sul sito ufficiale, il presidente Massimo Ferrero e il club “comunicano di averto il contratto relativo ai diritti alle prestazioni sportive” dell’attaccante. “Per la soddisfazione di tutti il capitano – 184 presenze e 78 reti con la nostra maglia – si è legato al club blucerchiatoal 30 giugno”. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi iOS L'articoloalcon la: l’annuncio deiCalcioWeb.

