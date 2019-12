India | è morta la donna bruciata dai suoi stupratori | è stata aggredita mentre andava a

fanpage

(Di sabato 7 dicembre 2019) La giovane venticinquenne eradaia testimoniare in tribunale contro la violenza sessuale di gruppo, subita lo scorso marzo. Gli uomini l'avevano picchiata per poi darle fuoco: ieri eratrasferita da Lucknow a Delhi per l'aggravarsi della sua situazione: tuttavia, lapoche ore dopo per arresto cardiaco. Le violenze sessuali sono all'ordine del giorno in: secondo alcuni dati diffusi dal governo nel Paese ci sarebbe una media di 92 stupri al giorno.

ilpost : È morta la donna indiana a cui era stato dato fuoco mentre andava a testimoniare contro due uomini che aveva accusa… - HuffPostItalia : In India è morta la donna bruciata dai suoi stupratori - RaiNews : Ennesimo caso di violenza contro le donne in #India -