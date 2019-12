oasport

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Con un messaggio piuttosto lungo sul proprio account Instagram,che si ritirerà al. La danese, nata a Odense l’11 luglio 1990, lascia il circuito professionistico dopo aver vinto proprio a Melbourne nel 2018 il suo unico Slam. In Australia ha raggiunto anche la semifinale nel 2011 e i quarti nel 2012, mentre le altre due finali Slam le ha disputate, perdendole, agli US, dove ha fatto registrare anche tre semifinali. Al Roland Garros è arrivata al massimo ai quarti, che non ha invece mai raggiunto a Wimbledon. Per lei anche 71 settimane al numero 1, la maggior parte delle quali tra la fine del 2010 e l’inizio del 2012, con un breve ritorno all’inizio del 2018. In questo senso, detiene il primato assoluto del più lungo intervallo di tempo impiegato per ritornare al numero uno: esattamente sei anni (29 ...

OA_Sport : Tennis, Caroline Wozniacki annuncia il ritiro al termine degli Australian Open 2020. Per lei uno Slam e 71 settiman… - IlmsgitSport : Caroline Wozniacki dà l'addio al tennis - ilmessaggeroit : Caroline Wozniacki dà l'addio al tennis -