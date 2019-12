Boxe | la carriera e i record di Andy Ruiz Jr | il Destroyer venuto dal nulla che ha vinto

oasport

(Di giovedì 5 dicembre 2019)Jr è il Campione del Mondo WBA, WBO, IBF, IBO dei pesi massimi. Il ribattezzatoha conquistato le quattro cinture sconfiggendo a sorpresa Anthony Joshua lo scorso 1° giugno al Madison Square Garden di New York, il messicano era nettamente sfavorito nei pronostico e non avrebbe dovuto nemmeno disputare quell’incontro ma la squalifica per doping del primo sfidante Jarrell Miller gli permise di salire sul ring per affrontare il britannico e lo mandò definitivamente al tappeto nel corso della settima ripresa. Quanto successo in quell’occasione è indubbiamente uno dei più clamorosi colpi di scena della storia del pugilato, il classico underdog che si prende il lusso di sconfiggere un imbattuto nella categoria regina: c’è il materiale per fare la sceneggiatura di un film anche perché il fisico diè tutt’altro che impeccabile. Andrés Ponce ...