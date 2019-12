Previsioni Meteo | l’ondata di freddo sull’Europa sta per finire | torna una massa d’aria

meteoweb.eu

(Di mercoledì 4 dicembre 2019)– Il pattern in Europa sta per invertirsi ancora una volta. Mentre gran parte del Vecchio Continente recentemente ha sperimentato condizioni fredde e nevicate localmente, un nuovo flusso zonale determinerà la diffusione di unapiù calda. Tra oggi e domani, giovedì 5 dicembre, la grande cold poolorientale e sudorientale svanirà e si formerà una dorsalecentrale e settentrionale. In risposta alle depressioni in rafforzamento sull’estremo Nord Atlantico e sull’area artica, una forte avvezione calda è in corso sulla Scandinavia e sull’area baltica con unalocalmente di oltre 10°C più calda. Quando il flusso zonale si stabilirà più a sud, unamolto più calda si diffonderàcentrale e orientale (vedi mappe della gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo). Le pianure resteranno sotto ...

