Scivolano giù da un dirupo sulla Maiella | morti 2 escursionisti

(Di domenica 1 dicembre 2019) Rosa Scognamiglio La tragedia è avvenuta nel Pescarese. Nonostante l'intervento tempestivo dei soccorsi, per i duenon vi è stato nulla da fare Duesononel primo pomeriggio di ogi, domenica 1 dicembre,. A darne notizia sono gli operatori del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speologico (CNSAS) con un tweet battuto di li a poco dalla dalla terribile tragedia. #Abruzzo: recuperato questa mattina il corpo senza vita dell'escursionista disperso sul Gran Sasso.Majella, poco fa, un altro intervento del #SoccorsoAlpino per recuperare i corpi di duedeceduti dopo essere, presumibilmente, scivolati sul ghiaccio. pic.twitter.com/tT08wApjzC — Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (@cnsas official) December 1, 2019 Sono ancora incerte le dinamiche dell'accaduto. Le informazioni ad ora pervenute confermano il ...

