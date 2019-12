MotoGP | Danilo Petrucci ad un bivio Serve svoltare nel 2020 per non dare addio al team

oasport

(Di domenica 1 dicembre 2019) Si è chiusa una stagione a due facce in casa Ducati per, sesto classificato in un Mondiale che lo aveva visto occupare a lungo la terza posizione alle spalle di Marc Marquez e Andrea Dovizioso. Il ternano ha ben figurato nella prima parte del Mondiale2019 alla sua prima esperienza nelufficiale di Borgo Panigale, guadagnandosi sul campo il rinnovo di contratto per la prossima stagione grazie ad una sequenza di tre podi consecutivi conquistati in Francia, Italia e Spagna. In particolare il trionfo del Mugello in volata su Marquez e Dovizioso ha rappresentato il punto più alto dell’anno e della carriera del “Petrux”, sprofondato subito dopo in una crisi di rendimento repentina e progressiva che è costato a Ducati il titolo mondiale riservato ai(decisiva in tal senso la sua caduta nell’ultimo atto di Valencia).ha spesso e ...

