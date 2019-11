F 1 | GP Abu Dhabi - L' ultima pole della stagione è di Lewis Hamilton

Antonio Giovinazzi F1 - GP Abu Dhabi 2019 : “Non abbiamo velocità - domani sarà durissima” : Un sabato con pochi sorrisi in casa Alfa Romeo. Le qualifiche del Gran Premio di Abu Dhabi (clicca qui per la cronaca) si sono concluse già nel Q1 per entrambi i piloti con Antonio Giovinazzi che, quantomeno, è stato in grado di precedere il compagno di team Kimi Raikkonen. Una soddisfazione effimera, che cambia ben poco per il pilota pugliese che, al termine della sua prova, tenta di analizzare una situazione non semplice per la scuderia del ...

Lewis Hamilton F1 - GP Abu Dhabi 2019 : “Ci ho messo tanto a tornare in pole position - che faticaccia. Il mio team dà tutto” : Lewis Hamilton ha conquistato la pole position del GP di Abu Dhabi 2019 , ultima tappa del Mondiale F1. Il britannico è stato davvero impeccabile nel time attack ed è riuscito a guadagnare la partenza al palo per la gara di domenica dove sarà naturalmente il grande favorito per la vittoria in modo da chiudere al meglio una stagione perfetta da Campione del Mondo. Il pilota della Mercedes ha analizzato la sua gara subito al termine delle ...

Formula 1 – Hamilton euforico per l’ultima pole - Bottas e Verstappen sorridono a metà : le parole dei protagonisti del sabato di Abu Dhabi : Lewis Hamilton soddisfattissimo per l’ultima pole position della stagione, Bottas sorride a metà e Verstappen pronto alla battaglia ad Abu Dhabi L’ultima qualifica della stagione 2019 di Formula 1 premia la Mercedes con un’ultima splendida doppietta: Lewis Hamilton ha conquistato la pole position, stabilendo il nuovo record di pista, 1.34.779, seguito dal suo compagno di squadra, Valtteri Bottas , che dovrà pagare però una ...

LIVE F1 - GP Abu Dhabi 2019 in DIRETTA : ennesimo suicidio Ferrari - Hamilton in pole - poi Verstappen : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.05 Hamilton si è rivelato nettamente superiore con una Mercedes perfetta e ben equilibrata. La Ferrari , al di là dell’errore pacchiano conclusivo, ha palesato i consueti limiti aerodinamici nel terzo settore. 15.03 La Ferrari ha commesso l’ ennesimo errore gravissimo della stagione. Leclerc ha preso la bandiera a scacchi nella Q3, non riuscendo dunque neppure ad iniziare l’ultimo ...

Griglia di partenza F1 - GP Abu Dhabi 2019 : risultati e classifica qualifiche. Hamilton in pole position - Leclerc 3° - Vettel 4° : Lewis Hamilton ha conquistato la pole position del GP di Abu Dhabi 2019 , ultima tappa del Mondiale F1. Il Campione del Mondo scatterà al palo nella gara in programma domani sul circuito di Yas Marina, accanto al pilota della Mercedes ci sarà Max Verstappen al volante della Red Bull visto che Valtteri Bottas (oggi secondo) dovrà partire dall’ultima piazzola per aver sostituito la power unit. Le Ferrari occupano la seconda fila, Sebastian ...

‘Hammer Time’ anche a fine stagione - Hamilton in pole position ad Abu Dhabi : Leclerc ‘abbassa la testa’ e prende bandiera a scacchi : Lewis Hamilton in pole position ad Abu Dhabi : Bottas secondo, ma partirà dal fondo della griglia. Leclerc preferisce stare dietro Vettel ma prende bandiera a scacchi Tramonta il sole ad Abu Dhabi , metafora paesaggistica che indica la chiusura della stagione di Formula 1 2019. Ma prima, c’è la gara finale da disputare. Nel pomeriggio odierno, sono andate in scena le ultime qualifiche dell’anno, corse sul circuito di Yas Marina. ...

Griglia di partenza F1 - GP Abu Dhabi 2019 : risultati e classifica qualifiche : Oggi pomeriggio si sono disputate le qualifiche del GP di Abu Dhabi 2019 , ultima tappa del Mondiale F1. Sul circuito di Yas Marina è andata in scena una bella battaglia per la conquista della pole position e si è definita la Griglia di partenza per la gara di domenica, Lewis Hamilton ha regalato grandi emozioni ma le Ferrari non sono state a guardare visto che Sebastian Vettel e Charles Leclerc hanno provato a rispondere proprio come Max ...

LIVE F1 - GP Abu Dhabi 2019 in DIRETTA : il graffio di Leclerc - Ferrari davanti nella Q2! Si riapre tutto! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.48 Ultimi 12 minuti per stabilire la griglia di partenza. Hamilton resta favorito, ma Leclerc…. 14.48 INIZIATA LA Q3! 14.47 La classifica della Q2. CLASSIFICATION: END OF Q2 Lelcerc just snatches top spot from Hamilton with a rapid final flying lap

LIVE F1 - GP Abu Dhabi 2019 in DIRETTA : Hamilton pazzesco - 3° Leclerc con una mescola di vantaggio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.39 Leclerc di nuovo in pista con gomme medie. 14.37 Hamilton oggi è di un altro pianeta, la sensazione è che Leclerc e Vettel possano giocarsela con Verstappen per la prima fila. Più indietro Albon. 14.36 Al momento eliminati Kvyat, Norris, Stroll, Gasly e Magnussen. 14.35 La Ferrari dunque subisce l’onta di venire preceduta da entrambe le Mercedes pur con il vantaggio delle gomme soft (contro ...