Risultati Serie B | 14ª giornata | il programma completo e la classifica aggiornata

Pallanuoto - Serie A1 2019-2020 : Risultati e classifica della nona giornata. Vincono le big nel turno infrasettimanale : Non cambia nulla nelle zone alte della graduatoria al termine della nona giornata del campionato di Serie A1 di Pallanuoto maschile. Un turno infrasettimanale che ha infatti visto trionfare tutte le big in questo mercoledì: nel primo pomeriggio la Pro Recco ha proseguito la consueta striscia (nove su nove), in serata hanno risposto le rivali Ortigia, Brescia e Sport Management. Restano dunque invariate le distanze: andiamo a rivivere questa ...

Risultati Coppa Italia Serie C : avanti Catanzaro e Catania - il tabellone aggiornato : Risultati Coppa Italia Serie C, si entra nel vivo del torneo. Ricco il programma odierno per quanto riguarda gli ottavi di finale della competizione relativa alla terza Serie Italiana. Gli otto incontri si giocano tutti oggi: nel match delle 14.30 sfida Juventus U23 – Pro Vercelli, 2-0 il risultato finale, si termina alle 20.30 con Siena – Teramo. Di seguito il programma completo. MERCOLEDI’ 27 NOVEMBRE 14.30 Juventus U23 ...

Risultati Coppa Italia Serie C : il programma degli ottavi di finale e il tabellone aggiornato : Risultati Coppa Italia Serie C, si entra nel vivo del torneo. Ricco il programma odierno per quanto riguarda gli ottavi di finale della competizione relativa alla terza Serie Italiana. Gli otto incontri si giocano tutti oggi: si inizia alle 14.30 con la sfida Juventus U23 – Pro Vercelli e si termina alle 20.30 con Siena – Teramo. Di seguito il programma completo. MERCOLEDI’ 27 NOVEMBRE 14.30 Juventus U23 – Pro ...

Risultati Serie B - 13ª giornata : il Chievo batte l’Entella ed è quarto - la classifica aggiornata [FOTO] : Risultati Serie B – La Serie B torna in campo per il tredicesimo turno. Dopo la sosta, ad aprire la giornata è Pescara-Cremonese, che termina 1-1. Cinque le gare del sabato. Il big match tra Benevento e Crotone va ai giallorossi, che regolano i calabresi per 2-0. Stesso risultato inflitto dalla Juve Stabia ai danni della Salernitana. Il Trapani sbanca Livorno di misura mentre cade male il Perugia a Pordenone: i friulani vincono per ...

Risultati Serie A live - 13ª giornata – Si gioca Spal-Genoa : la classifica aggiornata : Risultati Serie A – Serie A nuovamente in campo dopo la sosta per le Nazionali. Il match d’apertura va alla Juve, che vince in rimonta e nel finale a Bergamo consolidando il primato. Il programma prosegue con Milan-Napoli, finisce 1-1 e Torino-Inter. Domenica che si è aperta con il derby emiliano tra Bologna e Parma, finito 2-2. Tre le gare delle 15: Roma-Brescia 3-0, Sassuolo-Lazio 1-2 e Verona-Fiorentina 1-0. Alle 18 ...

Risultati Serie C - 16ª giornata – L’AlbinoLeffe supera la Carrarese : le classifiche aggiornate : Risultati Serie C – La Serie C non si ferma mai. Si scende in campo per la sedicesima giornata. Un turno che si preannuncia scoppiettante. Cinque gli anticipi del sabato. Nel gruppo A, pari (2-2) tra Pro Vercelli e Renate e tra Lecco e Giana Erminio (1-1). Nel gruppo B Virtus Verona-Carpi finisce 1-2. Nel gruppo C continua la marcia della Reggina che vince 4-1 contro il Rende, ok anche la Ternana, 2-1 alla Viterbese. Il resto del ...

Risultati Serie A Basket – Brindisi resta in scia della Virtus Bologna - sorrisi per Treviso e Venezia : la Fortitudo si impone all’overtime : Termina la decima giornata del campionato di Serie A di Basket, tutti i Risultati delle gare disputate oggi La decima giornata del campionato di Serie A di Basket regala emozioni e colpi di scena, rendendo avvincente la lotta per definire l’inseguitrice della Virtus Bologna. Alle spalle degli emiliani resta Brindisi, che vince con ampio margine la sfida contro Pistoia, imponendosi con il risultato di 100-67. Grande prestazione ...