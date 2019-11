Fonte : blogo

(Di venerdì 29 novembre 2019) Il genere neomelodico è un must per molte zone del Sud Italia, non solo dei quartieri più popolari die Campania: un fenomeno sfaccettato, complesso, che interseca immaginari valoriali del tutto peculiari - tra passioni viscerali e vendette senntali ma anche tra amori infantili fin troppo maturi e legami di sangue da rispettare - e talvolta economie e traffici non proprio al di sopra di ogni sospetto. Ora si prova are la vita quotidiana e professionale di uno dei più popolari sul mercato neomelodico,nel docuityin, di cui la prima puntata è disponbile in anteprima su DPlay Plus da venerdì 29 novembre (stesso giorno in cui viene rilasciato sulla piattaforma pay TheHousewives di) e suprobabilmente già dalla prossima settimana.incon...

SerieTvserie : Made in Napoli, Real Time racconta i neomelodici con Nico Desideri & figli - tvblogit : Made in Napoli, Real Time racconta i neomelodici con Nico Desideri & figli - CriscuoloBruno : RT @Torrenapoli1: L’aspirina, non tutti lo sanno, è nata a Napoli, nella Chiesa di Sant’Aspreno (Santo Made in Naples) dove c’era e c’è una… -