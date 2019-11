È una copia perfetta di una radio anni ’70 il powerbank da 10000 mAh di Xiaomi

Death Stranding - la lodevole iniziativa di un giocatore : "Vorrei regalare una copia a chi non può permettersela" : Death Stranding è uscito da poche ore, ma il senso di unione che vuole far intendere Hideo Kojima con il suo titolo, sembra stia funzionando a meraviglia. Recentemente sul forum di Reddit è apparso un post di un giocatore, RamonesRazor, che ha deciso di regalare una copia del gioco a qualcuno che non può permetterselo."Nessun espediente o altro. Oggi è il giorno del rilascio (per me) e mi sono svegliato con la sensazione di sposare davvero il ...

Per controllare lo stomaco non serve più la gastroscopia - ora si usa una videocapsula : I disturbi allo stomaco frequenti e fastidiosi si sono potuti tenere sotto controllo, fino ad ora con la gastroscopia, una tecnica invasiva e per questo anche un po’ temuta. Ma da oggi tutto è cambiato perché ora si risolve la diagnosi con una videocapsula endoscopica. Questo metodo, la capsula endoscopica PILLCAM, non è altro che una capsula appunto che deve essere ingoiata e al cui interno ha una camera che filma le pareti dello stomaco e ...

Andrea Damante allo scoperto? Spunta con una mora ‘fotocopia’ di Giulia : Andrea Damante ha una nuova fidanzata? Sul suo profilo Spunta una ragazza misteriosa Andrea Damante si è di nuovo innamorato? Chissà, per ora le presentazioni ufficiali di una probabile nuova fidanzata non ci sono state. Ma, come sempre, c’è un ma. Si perché tra le stories del rinomato dj veronese è apparsa una ragazza misteriosa, […] L'articolo Andrea Damante allo scoperto? Spunta con una mora ‘fotocopia’ di Giulia ...

Donovan Mitchell non trova la Juve su FIFA - i bianconeri gli regalano una copia di PES : Singolare l'episodio che ha coinvolto la stella degli Utah Jazz Donovan Mitchell, il quale oltre che promessa del basket è anche un appassionato videogiocatore, in particolare un tifoso della Juventus.Ebbene, come possiamo vedere, il giocatore ha domandato su Twitter come mai non trovasse la Juventus su FIFA, e la società bianconera ha risposto prontamente:"Siamo su PES, un pacco speciale è in viaggio per te, così potrai giocare con i ...

Il “Ratto” rubato di Bansky torna in mostra a Parigi. Ma è una copia : Il disegno del "Ratto", rubato dal vicino Centre Pompidou a settembre, torna in mostra a Parigi, anche se si tratta di una copia. "Nella street art, ci sono solo riproduzioni perché spesso gli originali sono fatti di notte, vandalizzati il giorno dopo o strappati", ha spiegato Hazis Vardar, manager della mostra di street art nello Espace Lafayette-Drouot. "Quello che vediamo dietro di me è una copia del lavoro che si trovava al Beaubourg, che è ...

Roma - una copia del manoscritto di Voynich più misterioso del mondo : Una copia del famoso "manoscritto di Voynich" ha fatto ritorno a Villa Mondragone, la sede di rappresentanza dell'Università di Tor Vergata

Andrea Preti smentisce il flirt con Asia Argento : "giornale becero - cosa non si fa pur di vendere una copia in più" : Ha fatto rumore il presunto scoop di Chi pubblicato pochi giorni fa, legato ad un potenziale flirt tra Asia Argento e Andrea Preti. "I due si frequentano da poche settimane", c'era scritto sul settimanale Mondadori, ma l'ex di Claudia Gerini, via social, ha smentito ed è passato all'attacco.Qualche giornale becero scambia una sincera amicizia con un presunto amore. cosa non si fa pur di vendere una copia in più. Trash. A single ...

Kate Middleton - il fratello disoccupato non imbarazza più la famiglia : proposta di matrimonio con una copia dell'anello donato da William : Ormai tutti i fratelli Middleton si sono "sistemati". Anche James, il fratello "pecora nera" di Kate Middleton, sarebbe in procinto di sposarsi. In passato il giovane ha dato alla...

ll fratello di Kate Middleton si sposa : la proposta con una copia dell'anello che William donò a Kate - : Novella Toloni James Middleton ha chiesto la mano della sua fidanzata francese. Nonostante i rumors circolassero da giorni, l'annuncio (social) è arrivato solo oggi. E c'è chi ha già notato un particolare che ricorda il fidanzamento di William e Kate Dopo Kate Middleton e Pippa anche l'ultimo dei fratelli Middleton andrà all'altare. James Middleton ha ufficialmente chiesto la mano ad Alizee Thevenet, sua fidanzata da circa un anno. ...

Damian - il figlio di Liz Hurley copia - di nuovo - una posa della sexy mamma… in topless : Questione di genetica. E Damian, il bellissimo figlio 17enne di Liz Hurley ne sa qualcosa. Visto che sta puntando tutta la sua carriera di modello sulla sua incredibile somiglianza con la madre. Il suo profilo Instagram ne è la prova. Il ragazzo posta di continuo scatti in cui “copia” le pose di mamma Liz, lasciando i fan ogni volta più stupiti. Il legame tra i due è molto forte e la stessa iconica attrice ne ha più volte parlato ...