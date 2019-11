Rifiuti | Palermo | Rap ' riduzione raccolta serve a aumentare differenziata'

Rifiuti : Rap-Camera Commercio Palermo siglano ‘patto per città pulita’ : Palermo, 19 nov. (Adnkronos) – La Rap, azienda che gestisce la raccolta Rifiuti a Palermo, e la Camera di Commercio hanno siglato un “patto di ferro” per “offrire a imprese e cittadini una città pulita”. “La fattiva collaborazione tra l’amministrazione comunale, l’azienda che eroga il servizio e le associazioni di categoria diventa un tassello importante per la città in termini di decoro urbano ...

Rifiuti : Rap-Camera Commercio Palermo siglano ‘patto per città pulita’ (2) : (Adnkronos) – “Le imprese sono le prime interessate ad avere una raccolta ordinata e regolata – ha aggiunto il presidente della Camera di Commercio Palermo-Enna Alessandro Albanese – è per questo che mettiamo a disposizione della Rap tutto il patrimonio insostituibile di dati, reali e certificati, relativi a tutte le imprese iscritte, le nostre analisi sulla totalità del tessuto produttivo e imprenditoriale cittadino, ma ...

Rifiuti : Rap-Camera Commercio Palermo siglano ‘patto per città pulita’ : Palermo, 19 nov. (Adnkronos) – La Rap, azienda che gestisce la raccolta Rifiuti a Palermo, e la Camera di Commercio hanno siglato un “patto di ferro” per “offrire a imprese e cittadini una città pulita”. “La fattiva collaborazione tra l’amministrazione comunale, l’azienda che eroga il servizio e le associazioni di categoria diventa un tassello importante per la città in termini di decoro ...

Palermo : cantieri Rifiuti e ztl - patto Camera Commercio-Comune (2) : (Adnkronos) - "La presenza della Camera di Commercio a tutti questi tavoli di confronto – ha sottolineato l’assessore Giusto Catania – ha una valenza fondamentale. La Camera di Commercio rappresenta per il Comune l’interlocutore istituzionale necessario per dialogare con il mondo delle imprese. La c

Palermo : cantieri Rifiuti e ztl - patto Camera Commercio-Comune : Palermo, 24 ott. (Adnkronos) - cantieri, dehors, ztl, car sharing. Parte una collaborazione istituzionale tra la Camera di Commercio di Palermo e il Comune su tutti i fronti caldi che riguardano la città. Il patto è stato suggellato durante una riunione della giunta Camerale alla quale ha partecipat

Palermo : intesa Rap-Amat - biglietti premio per chi usa Centri comunali raccolta Rifiuti : Palermo, 17 ott. (Adnkronos) - biglietti per bus e tram per i palermitani 'virtuosi' che fanno la raccolta differenziata usufruendo dei Centri comunali di raccolta. Amat e Rap vanno a braccetto nell'incentivare la raccolta differenziata e anche la mobilità sostenibile. L'intesa è stata sottoscritta

Palermo : intesa Rap-Amat - biglietti premio per chi usa Centri comunali raccolta Rifiuti (2) : (Adnkronos) - "Partecipando al progetto di tutela ambientale a 360 gradi – aggiunge il Presidente dell’Amat Michele Cimino – si potrà usufruire di un biglietto gratuito Amat valido per l’intera giornata, del valore di 3.50 euro". Allo studio anche altri sistemi incentivanti, tra cui la consegna grat

Rifiuti : emergenza Palermo - Uil 'serve intervento Protezione civile' : Palermo, 9 ott. (AdnKronos) - "La città di Palermo rischia di diventare una vera e propria discarica a cielo aperto. Da troppo tempo assistiamo ad un inutile passaggio di responsabilità tra Regione e Comune mentre i Rifiuti invadono le strade. E’ necessario chiedere l’intervento del governo nazional

Rifiuti : Legambiente - 'crisi Palermo colpa di Comune e Rap' : Palermo, 3 ott. (AdnKronos) - "Sull’immondizia di Palermo, in questi giorni, abbiamo letto tante dichiarazioni e prese di posizione, ma tutti i protagonisti hanno ignorato del tutto o fanno finta di non sapere l’unica verità inoppugnabile: la crisi è provocata dal fatto che, a dieci anni dall’avvio

Rifiuti : Prefetto Palermo - ‘garantire in tempi brevi smaltimento 30 mila tonnellate Rifiuti’ : Palermo, 30 set. (AdnKronos) – La riunione sulla discarica di Bellolampo di Palermo “ha costituito un’importante occasione di confronto e di chiarezza tra tutti gli organi ed uffici interessati che hanno dedicato costantemente la massima attenzione ad una governance possibile della problematica Rifiuti a Palermo. Per superare una possibile situazione di emergenza occorre garantire in tempi brevi lo smaltimento delle circa ...

