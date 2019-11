Facchinetti in lacrime | Il mio amico se n' è andato in sei mesi

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 27 novembre 2019) Ospite di Vieni Da Me, Francescoè scoppiato a piangere ricordando il suoAndrea, scomparso dopo una breve malattia: "Se n’èin seia causa di una malattia bastarda". Nel salotto di Caterina Balivo, Francescoparla del suo mito, Jovanotti: "Il nostro rapporto passa anche da momenti in cui lui era la mia colonna sonora e ne voglio ricordare uno. Avevo tredici anni e per la prima volta andavo in un concerto diverso da quello dei Pooh". Questo concerto ha profondamente segnato la vita dell'uomo, sia dal punto di vista professionale, che da quello più strettamente personale e intimo.A quel concerto, infatti, Francescoandò insieme al suo migliore, Andrea: "Questo mionon c'è più, l'ho perso seidopo per una malattia bastarda, un tumore che me l'ha portato via". Dopo queste parole, l'emozione si fa sempre più forte, ...

SmorfiaDigitale : Vieni da Me, Francesco Facchinetti crolla in lacrime: 'Penso a lui ogni giorno, ... - zazoomnews : Vieni da me Francesco Facchinetti in lacrime racconta il suo lutto a Caterina Balivo - #Vieni #Francesco… - Notiziedi_it : Francesco Facchinetti in lacrime: il doloroso lutto raccontato a ‘Vieni da me’ -